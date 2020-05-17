Екс-тренер Львова Жилмар назвав найперспективніших гравців УПЛ

Колишній наставник "синьо-золотих" Жилмар Тадеу да Сілва поділився думками щодо найкращих футболістів чемпіонату України.

"Попов з Динамо, це дуже хороший футболіст. Хлопець, який зліва в Динамо грає (Миколенко – прим.). Є ще такий хороший, в центрі поля грає, раніше з довгим волоссям був (Шапаренко – прим.).

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Вербіч топ-нападник. А капітан Динамо молодий, цей, Циганков, я думаю, що він скоро буде в хорошій європейській команді грати. У Шахтаря є хороший молодий воротар (Трубін – прим.). Ще мені подобається цей футболіст Динамо, який забив у матчі з нами, він потім ще в оренду пішов в Зорю (Русин – прим.)", – сказав Жилмар в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, Жилмар очолив ФК Львів у липні 2018 року. Бразилець тренував команду впродовж 4 турів, після чого ФФУ виявила, що Жилмар не має необхідної ліцензії для роботи у клубі УПЛ, і контракт з тренером було розірвано.

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