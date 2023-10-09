Каталонці втратили очки в матчі проти Гранади, що не дозволило їм посісти другу сходинку в турнірній таблиці. Зустріч була напружена і гравці Барселони не соромилися у висловлюваннях.

Історичний гол коштовного форварда у відеоогляді матчу Гранада – Барселона – 2:2

Браян Сарагоса провів блискучий поєдинок і оформив дубль. Під час матчу захисник Барселони Рональд Араухо жартівливо звернувся до 22-річного вінгера: "Припини бігати, придурку".

Варто зазначити, що Сарагоса через травму Піно був вперше викликаний до збірної Іспанії. В поточному сезоні іспанець провів дев'ять матчів в Ла Лізі, забивши п'ять голів та віддавши одну результативну передачу.

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