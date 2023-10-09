"Прекрати бегать, придурок": лидер Барсы умолял смилостивиться обидчика каталонцев, которого вызвали в сборную
Защитник Барселоны Рональд Араухо не выдерживал темпа вингера Гранады Брайана Сарагосы в девятом туре Ла Лиги (2:2).
Каталонцы потеряли очки в матче против Гранады, что не позволило им занять вторую строчку в турнирной таблице. Встреча была напряженная и игроки Барселоны не стеснялись в высказываниях.
Исторический гол драгоценного форварда в видеообзоре матча Гранада – Барселона – 2:2
Брайан Сарагоса блестяще провел встречу против "блаугранас" и оформил дубль в их ворота. Во время матча защитник Барселоны Рональд Араухо шутливо обратился к 22-летнему вингеру: "Прекрати бегать, придурок".
Стоит отметить, что Сарагоса из-за травмы Пино был впервые вызван в сборную Испании. В текущем сезоне испанец провел девять матчей в Ла Лиге, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.
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