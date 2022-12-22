"Ліонель – найкращий або один з найкращих гравців усіх часів. Після гри я хотів висловити Мессі свою повагу до нього, але це було не дуже зрозуміло. Принаймні, тепер моє ім'я стало йому відомо", – наводить слова Вегхорста AS.

Мессі зірвався після виходу у півфінал ЧС-2022 – знищив суддю, ван Гала і обізвав когось "придурком"

Нагадаємо, нідерландський нападник постраждав від агресії Мессі, який зірвався після чвертьфінального поєдинку ЧС-2022. Лео назвав Вегхорста придурком та послав його подалі від мікст-зони, де він давав коментар.

Додамо, що чемпіонат світу-2022 завершився хепі-ендом для Мессі, який здобув омріяний кубок чемпіона світу. Щодо Вегхорста, то він забив два голи у ворота Аргентини, але його команда поступилась в серії пенальті.

Мессі та Мбаппе за крок до рекорду, Італія домінує, Вест Хем на рівні Баварії – найкращі бомбардири фіналів ЧС у клубах