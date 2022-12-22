"Принаймні, тепер він знає моє ім'я": Вегхорст вперше заговорив після скандального епізоду з Мессі
Нападник збірної Нідерландів Ваут Вегхорст прокоментував ситуацію з Ліонелем Мессі на ЧС-2022.
"Ліонель – найкращий або один з найкращих гравців усіх часів. Після гри я хотів висловити Мессі свою повагу до нього, але це було не дуже зрозуміло. Принаймні, тепер моє ім'я стало йому відомо", – наводить слова Вегхорста AS.
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Нагадаємо, нідерландський нападник постраждав від агресії Мессі, який зірвався після чвертьфінального поєдинку ЧС-2022. Лео назвав Вегхорста придурком та послав його подалі від мікст-зони, де він давав коментар.
Додамо, що чемпіонат світу-2022 завершився хепі-ендом для Мессі, який здобув омріяний кубок чемпіона світу. Щодо Вегхорста, то він забив два голи у ворота Аргентини, але його команда поступилась в серії пенальті.
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