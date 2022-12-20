Катарські шейхи можуть бути задоволеними. Фінал чемпіонату світу в їхній країні заслужено претендує на статус найкращого в історії футболу. Та ще й творцями цієї події стали футболісти ПСЖ – клубу, який також належить королівській династії країни. Лео Мессі здобув найвизначнішу перемогу в своїй кар'єрі, а Кіліан Мбаппе видав неординарний індивідуальний перфоманс.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті

З шести голів, які зарахував Шимон Марциняк, п'ять у свій актив записали Мессі та Мбаппе. Це дозволило ПСЖ піднятися у трійку клубів, чиї гравці забили найбільше м'ячів у фіналах чемпіонатів світу. Якби не ще один герой Аргентини, було б навіть друге місце, але про все послідовно. Футбол 24 разом із партнером HLIBNY DAR знайомить з топ-5 клубів світу, футболісти яких найчастіше запалювали у вирішальних матчах Мундіалів.

5. Баварія та Вест Хем – 4 голи

Присутність тут лондонського клубу може здатися несподіванкою, але пояснення дуже просте. Джефф Хьорст (3 голи) і Мартін Пітерс (1) принесли Англії титул у 1966 році та досі є єдиними гравцями "Трьох левів", які забивали у фіналі чемпіонатів світу. Вест Хем, відповідно, залишається єдиним англійським клубом з такими футболістами. Хьорс до 2022 року був єдиним автором хет-трику в вирішальному матчі. Тепер ділить лаври з Мбаппе.

Вперше гравці Баварії відзначилися у фіналі Мундіаля в 1974 році, коли Герд Мюллєр па Пауль Брайтнер зробили Німеччину чемпіонкою світу. Свій другий м'яч Брайтнер забив на ЧС-1982, що не завадило Італії взяти золото. Наразі останнім у списку баварців є Маріо Гьотце, чий м'яч виявився єдиним у фіналі 2014 року проти Аргентини.

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4. Сантос – 5 голів

Бразильський клуб такій високій позиції передусім повинен завдячувати Пеле. Триразовий чемпіон світу оформив дубль у фіналі 1958-му і ще один м'яч додав у 1970-му. Два інші голи також припали на той золотий період "селесау". Зіто відзначався також на тріумфальному ЧС-1962, Карлос Альберто на прощальному Мундіалі Пеле.

3. ПСЖ – 6 голів

Парижан у топ-3 витягнули лише два останні турніри і два футболісти. Головна заслуга належить Кіліану Мбаппе, який забивав на Росії та у Катарі. З чотирма голами француз вже став найкращим бомбардиром фіналів чемпіонатів світу. Ще два м'ячі додав Лео Мессі.

2. Ювентус – 7 голів

"Стара синьйора" – команда переможців. Раймундо Орсі, Марко Тарделлі, Паоло Россі, Зінедін Зідан (оформив дубль) і Анхель Ді Марія ставали переможцями турнірів, на яких забивали у вирішальному матчі. Лише Маріо Манджукіч псує статистику. Зате хорват залишається єдиним гравцем в історії фіналів чемпіонатів світу, який відзначався автоголом (у чужі ворота він також забив).

1. Інтер – 8 голів

Очолює рейтинг ще один гранд Серії А. 7 футболістів забили 8 м'ячів. Дубль у свій актив записав лише Роналдо. Роберто Бонінсенья , Алессандро Альтобеллі, Карл-Хайнц Румменігге, Андреас Бреме, Марко Матерацці, Іван Перішіч – такий вигляд має список, до якого вперто не хотів приєднуватися Лаутаро Мартінес.

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