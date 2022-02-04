"Нам прикро, бо ми хочемо виграти усе. Не думаю, що після цього вильоту будуть якісь наслідки. Я просто сподіваюся, що це зробить нас сильнішими. Це не найгірший наш матч у сезоні. Гра була рівною до кінця.

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Кроос пішов з поля через втому, як і Вінісіус. Я планував інші заміни у додатковий час. Чому Бейл, Азар та Йовіч не вийшли у основний? Не треба думати, що вони якось покарані. Наприклад, Себальйос та Вальєхо теж не грали. Будемо справедливими – вони того ж рівня, що й ті, хто не грав.

У нас немає гравців рівня Бензема, але ми намагалися не міняти звичний план. Атлетік дуже сильно тиснув до 70-ї хвилини. Вони забили на останній хвилині, хоча, гадаю, у нас була перевага у доданий час. Ми зловживали грою на флангах, потрібно було частіше використовувати Алабу та Каземіро. Гра розвивалася не так, як ми планували", – наводить слова Анчелотті Marca.

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