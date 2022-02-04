"Нам досадно, потому что мы хотим выиграть все. Не думаю, что после этого вылета будут какие-то последствия. Я просто надеюсь, что это сделает нас сильнее. Это не самый плохой наш матч в сезоне. Игра была равной до конца.

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Кроос ушел с поля из-за усталости, как и Винисиус. Я планировал другие замены в дополнительное время. Почему Бейл, Азар и Йович не вышли в основной? Не надо думать, что они как-то наказаны. Например, Себальос и Вальехо тоже не играли. Будем справедливы – они того же уровня, что и те, кто не играл.

У нас нет игроков уровня Бензема, но мы старались не менять привычный план. Атлетик очень сильно давил до 70-й минуты. Они забили на последней минуте, хотя, думаю, у нас было преимущество в добавленное время. Мы злоупотребляли игрой на флангах, нужно было чаще использовать Алабу и Каземиро. Игра развивалась не так, как мы планировали", – приводит слова Анчелотти Marca.

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