Атлетік – Реал – 1:0 – відео гола та огляд чвертьфіналу Кубка Іспанії
08:32 - Читать на русском
Атлетік несподівано переграв мадридців у Кубку Короля. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
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Баски розпочали надактивно, але забитого м'яча фанатам на стадіоні Сан Мамес довелось чекати аж 89 хвилин. Після неточної передачі круглий опинився у Беренгера, який розібрався з Начо і чудово пробив. Тібо Куртуа не врятував.
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Реал мав лічені хвилини, щоб відігратись, але йому це не вдалось. Мадридці з Луніним у запасі поступились і вилетіли з турніру. А безстрашна команда Марселіно, яка на попередній стадії вибила Барселону, чекає на суперника у півфіналі.
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