Баски розпочали надактивно, але забитого м'яча фанатам на стадіоні Сан Мамес довелось чекати аж 89 хвилин. Після неточної передачі круглий опинився у Беренгера, який розібрався з Начо і чудово пробив. Тібо Куртуа не врятував.

Реал без Луніна вилетів з Кубка Іспанії – Атлетік переграв Мадрид завдяки вимушеній заміні

Реал мав лічені хвилини, щоб відігратись, але йому це не вдалось. Мадридці з Луніним у запасі поступились і вилетіли з турніру. А безстрашна команда Марселіно, яка на попередній стадії вибила Барселону, чекає на суперника у півфіналі.