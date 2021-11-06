У суботу у 17-му турі другого за силою дивізіону відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 17-й тур

Кремінь – Краматорськ – 0:1

Гол: Ндукве, 16

Прикарпаття – Олімпік – 2:1

Голи: Семотюк, 15, Цюцюра, 60 – Ходаковський, 87

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Аутсайдер Першої ліги – Кремінь – оформив чергове фіаско у матчі з Краматорськом. Денис Ндукве закрутив м'яч зі стандарту з-за меж штрафного з лівого флангу – сфера з вдарилась об землю перед голкіпером і, дезорієнтувавши його, влетіла у сітку. "Допоміг" воротарю і захисник, який махнув повз круглого ногою.

Гра пішла на зустрічних курсах, але до по-спражньому небезпечного удару справа так і не дійшла. По перерві Данило Ярмолов двічі врятував Кремінь від гола: спочатку він зреагував на потужний постріл Дорошенка і потягнув м'яч з-під поперечини, а за мить перевів на кутовий удар ножицями. Як наслідок, Краматорськ набрав 21 очко і піднявся на восьму сходинку, Кремінь з 13 пунктами – передостанній.

У ще одному матчі Прикарпаття здолало Олімпік. Владислав Семотюк на 15-й хвилині не сильно пробив з лінії штрафного: голкіперу закривали огляд захисники, тож він надто пізно зреагував на удар. Як наслідок, сфера пролетіла під ним і від стійки влетіла у сітку.

У другому таймі Василь Цюцюра відгукнувся на навіс з правого флангу і головою вгатив сферу у сітку. За три хвилини до завершення матчу Ходаковський зльоту замкнув простріл з лівого флангу у протихід голкіперу і відродив інтригу. Однак, на більше сил у Олімпіка не вистачило. Перемога принесла Прикарпаттю 28 очок і підняла на четверту сходинку, Олімпік з 23 пунктами залишився шостим.

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