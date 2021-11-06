В субботу в 17-м туре второго по силе дивизиона состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Первая лига, 17-й тур

Кремень – Краматорск – 0:1

Гол: Ндукве, 16

Прикарпатье – Олимпик – 2:1

Голі: Семотюк, 15, Цюцюра, 60 – Ходаковский, 87

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Аутсайдер Первой лиги – Кремень – оформил очередное фиаско в матче с Краматорском. Денис Ндукве закрутил мяч со стандарта из-за пределов штрафной с левого фланга – сфера ударилась о землю перед голкипером и, дезориентировав его, влетела в сетку. "Помог" вратарю и защитник, махнувший мимо круглого ногой. Игра пошла на встречных курсах, но до по-настоящему опасного удара дело так и не дошло.

После перерыва Даниил Ярмолов два раза подряд спас Кремень от гола: сначала он среагировал на мощный выстрел Дорошенко и потащил мяч из-под перекладины, а через мгновение перевел на угловой удар ножницами. Как следствие, Краматорск набрал 21 очко и поднялся на восьмую строчку, Кремень с 13 пунктами – предпоследний.

В еще одном матче Прикарпатье одолело Олимпик. Владислав Семотюк на 15-й минуте не сильно пробил с линии штрафной: голкиперу закрывали обзор защитники, поэтому он слишком поздно среагировал на удар. Как следствие, сфера пролетела под ним и от стойки влетела в сетку.

Во втором тайме Василий Цюцюра отозвался на навес с правого фланга и головой вколотил сферу в сетку. За три минуты до завершения матча Ходаковский взлет замкнул прострел с левого фланга в противоход голкиперу и возродил интригу. Однако, на большее сил у Олимпика не хватило. Победа принесла Прикарпатью 28 очков и подняла на четвертую строчку, Олимпик с 23 пунктами остался шестым.

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