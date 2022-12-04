"Я відчув, що за мною стежить більше російський народ. Були дуже важкі моменти. Наприклад, після того, як весь світ побачив мої бутси з прапором Росії. Люди говорили погані слова. Погрожували.

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Я граю в цих бутсах багато років і вирішив, що повинен іти до своїх цілей, а традиції не можна змінювати навіть на чемпіонаті світу. Є батьківщина: у Камеруні народився, а в Росії відкрив очі й став таким, яким я є сьогодні. Усе завдяки цим країнам. І кожен божий день я буду відкрито про це говорити.

Може, комусь це не подобається, але треба бути завжди відвертим. І завжди бути вдячним. Мене так виховали, я не можу це змінити. Це нормальні речі.

Погрози? Мені просто не віриться. Хіба я щось погане зробив? Щось погане сказав? Я просто прийшов грати у футбол у своїх бутсах, у яких граю вже багато років. Мій спонсор мені їх робить. Люди знають, що я багато років так і граю", – заявив Ондуа, який у 2018 році належав Зорі.

Вперше 27-річний хавбек з'явився на полі у бутсах із прапорами Камеруну та країни 404 у матчі проти Швейцарії, а вдруге – проти сербів. У Гаеля два громадянства, але він не раз говорив, що більше почувається представником терористів та окупантів. Про війну в Україні Ондуа, звісно ж, мовчить.

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