Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа розмістив на своїх бутсах російський триколор. Прес-секретар ФІФА Джованні Марті не бачить в цьому проблеми.

"Можу вам сказати, що дисциплінарна комісія про це знає, але тут немає проблеми, тому що він виріс у Росії. Він з Камеруну та Росії, це лише прапор його країни. Дисциплінарна комісія знає про його бутси, але проблем немає. Він з Камеруну та Росії. Має подвійне громадянство", – цитує Марті NRK.

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Зауваження, що вчинок камерунця має набагато більший політичний знак, ніж носіння капітанської пов'язки One Love, прес-секретар ФІФА вирішив залишити без пояснення: "Я не хочу вдаватися в подробиці. Це все, що я хочу сказати".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну спорт окупантів опинився в ізоляції. Проте ФІФА залишається однією з організацій, яка продовжує виправдовувати росіян, які безпосередньо не причетні до воєнних злочинів. Зокрема, така риторика притаманна президенту організації Джанні Інфантіно.

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