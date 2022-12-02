Африканську збірну влаштовувала лише перемога та сподівання, що у паралельному поєдинку Швейцарія втратить очки у протистоянні зі сербами. Латиноамериканці, своєю чергою, у минулому турі забезпечили собі місце у плей-офф, тож Тіте дозволив собі здійснити тотальну ротацію. З капітанською пов'язкою вийшов Дані Алвес, який до того ж став найстаршим гравцем бразильців в історії на ЧС.

Найкращий момент у перші 15 хвилин мав Мартінеллі, який пробивав головою, але кіпер витягнув з-під поперечки. Бразилія намагалась щось створити, але було складно. Камерун доволі самовіддано захищався. "Селесао" мали всього два моменти – двічі били зі штрафних. Родріго не зумів перекинути стінку, Алвес пробив краще, але над воротами.

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Активізувались підопічні Тіте наприкінці тайму. Удар Мартінеллі перевели на кутовий, а м'яч після пострілу Родріго розминувся зі стійкою. Найкращий момент мав Камерун. Удар Мбеумо головою з відскоком від газону в ефектному стрибку відбив Едерсон. Це була перша нагода африканців!

Схоже, цей момент надихнув "неприборканих левів" – вони надактивно розпочали другий тайм. Апогеєм тиску був постріл Абубакара з меж штрафного, після якого м'яч пролетів повз ліву стійку. Бразилія прокинулась та створила чудовий момент. Точніше Мартінеллі, який був одним з найактивніших. Одноклубник Зінченка прибрав оборонця й пробив під поперечку – Епассі знову врятував.

Опісля гра відкрилась, команди грали на зустрічних курсах, але особливої гостроти не було. До гола ближчими були "селесао", але, як це буває, пропустили. Мбекелі подав, Абубакар головою перевів м'яч у кут. 1:0! Абубакар на радощах зняв футболку й отримав другу жовту.

Попри поразку Бразилія завершує груповий етап лідером квартету G, а Камерун – третім. Швейцарія у паралельному матчі обіграла Сербію та фінішувала другою. Суперником Неймара і Ко в 1/8 фіналу Мундіалю буде Південна Корея.

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