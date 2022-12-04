"Разве я что-то плохое сделал?": сторонник России, который на ЧМ играл с флагом оккупантов, дальше пробивает дно
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа позорно высказался о выступлениях в бутсах с российской трехцветной тряпкой на чемпионате мира в Катаре.
"Я почувствовал, что за мной следит больше русский народ. Были очень трудные моменты. К примеру, после того, как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали.
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Я играю в этих бутсах много лет и решил, что должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира. Есть родина: в Камеруне родился, а в России открыл глаза и стал таким, каким являюсь сегодня. Все благодаря этим странам. И каждый божий день я буду открыто об этом говорить.
Может, кому это не нравится, но надо быть всегда откровенным. И всегда быть благодарным. Меня так воспитали, я не могу это изменить. Это обычные вещи.
Угрозы? Мне просто не верится. Разве я что-нибудь плохое сделал? Что-то плохое сказал? Я просто пришел играть в футбол в своих бутсах, в которых играю уже много лет. Мой спонсор мне делает их. Люди знают, что я много лет так и играю", – заявил Ондуа, который в 2018 году принадлежал Заре.
Впервые 27-летний хавбек появился на поле в бутсах с флагами Камеруна и страны 404 в матче против Швейцарии, а во второй раз – против сербов. У Гаэля два гражданства, но он не раз говорил, что больше чувствует себя представителем террористов и оккупантов. О войне в Украине Ондуа, конечно, молчит.
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