Африканці зазнали мінімальної поразки на старті катарського Мундіалю. На 68 хвилині на полі з'явився головний "герой" дня – Ондуа, замінивши Мартіна Онгла.

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Річ у тім, що 27-річний півзахисник вийшов у бутсах, де були зображені два прапори – Камеруну та Росії. Гаель має громадянства цих двох країн, але не раз говорив, що більше почувається представником терористів та окупантів.

До слова, футболіст народився в Африці, але в дитинстві разом з батьками перебрався в країну загарбників. У 2018 році його навіть підписала Зоря, але він не провів жодного матчу за луганців. Пізніше Ондуа обурювався, що українська влада заборонила йому грати через російське громадянство, хоча, на його думку, спорт поза політикою.

До слова, на груповому етапі чемпіонату світу Камеруну ще доведеться грати зі Сербією та Бразилією. Матчі заплановані на 28 листопада й 2 грудня.

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