Довбик отримав першу порцію критики від іспанських ЗМІ, або Як Циганкова рятували від здичавілого серба
19:56 - Читать на русском
Жирона обіграла Севілью в напруженому матчі 3-го туру Ла Ліги. "Футбол 24" розглянув виступи українців Віктора Циганкова та Артема Довбика у цій зустрічі.
Янхель Еррера 17’
Алейш Гарсія 56’
17’ Янхель Еррера
56’ Алейш Гарсія
Довбик вийшов на поле у другому таймі та мав усі шанси поховати Севілью, але примудрився з кількох метрів не влучити у ворота. За це, а також чималу кількість програної верхової боротьби, Артем отримав порцію критики як від ЗМІ, так і від фанатів Жирони.
Циганков не мав аж таких яскравих моментів, але вже точно став своїм у команді. Серб Гудель жорстко штовхнув українця, який аж вилетів за межі поля, на що зреагувала вся команда Жирони. Про це та інші цікавинки матчу Севілья – Жирона дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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