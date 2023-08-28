Довбик вийшов на поле у другому таймі та мав усі шанси поховати Севілью, але примудрився з кількох метрів не влучити у ворота. За це, а також чималу кількість програної верхової боротьби, Артем отримав порцію критики як від ЗМІ, так і від фанатів Жирони.

Циганков не мав аж таких яскравих моментів, але вже точно став своїм у команді. Серб Гудель жорстко штовхнув українця, який аж вилетів за межі поля, на що зреагувала вся команда Жирони. Про це та інші цікавинки матчу Севілья – Жирона дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".