Манчестер Сіті вибив Арсенал із Кубка Англії на стадії 1/16 фіналу, проте фланговий захисник команди Жоау Канселу залишився незадоволений тренерським рішенням. Португальцю не сподобалося те, що головний тренер команди Пеп Гвардіола залишив його в запасі на цю гру.

Канселу прилетів до Мюнхена – Павар вирішив залишити Баварію незалежно від підписання португальця

Як інформує Daily Mail, стосунки Канселу з Гвардіолою почали погіршуватися після повернення гравця з ЧС-2022. Каталонський тренер часто залишав захисника в запасі, і Канселу збирав у собі гнів з цього приводу. Коли він не виявив свого імені в стартовому протоколі перед грою з Арсеналом, для Жоау це стало останньою краплею.

Повідомляється, що в роздягальні Канселу пригрозив Гвардіолі відходом із команди. Вочевидь, Пеп терпіти таку поведінку не став – сьогодні стало відомо про те, що португалець переходить до Баварії.

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника