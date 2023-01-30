Бенжамен Павар має намір перейти до Барселони після закінчення сезону. У Жоау Канселу Баварія вже зараз знайшла йому заміну.

На правому фланзі оборони Баварії відбувається революція. Як інформує The Athletic, фланговий захисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Жоау Канселу вже прилетів до Мюнхена і ось-ось підпише контракт із Баварією.

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Повідомляється, що Канселу коштуватиме Баварії 70 мільйонів євро, але угода передбачатиме оренду з правом викупу, а не з зобов'язання викупу.

У той же час, німецький портал Sport1 інформує про бажання Бенжамена Павара залишити стан Баварії після закінчення цього сезону. Повідомляється, що трансфер Канселу ніяк не вплинув на рішення француза.

Згідно з джерелом, Павар бажає перебратися до Барселони, і навіть контактував із цього приводу з відомим посередником Піні Захаві.

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