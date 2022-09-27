Лотіто став третім представником футбольного клубу в Сенаті після Діно Віоли та Адріано Галліані.

Президента Лаціо Клаудіо Лотіто було обрано до Сенату Італії від правої партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італія". Про це повідомляє портал Open online.

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"Я керував цією виборчою кампанією серцем і душею. Я доведу вимоги жителів Молізі до парламенту з тією ж пристрастю, з якою я виступав під час виборчої кампанії", – зазначив Лотіто після свого обрання.

Зазначимо, що Лотіто – не перший представник футбольного клубу, котрий переміг на виборах в Італії. У сезоні 1982/83 Рома виграла своє друге в клубній історії скудетто, коли президентом клубу був сенатор Діно Віола. У 2018 році колишній директор Мілана та чинний директор Монци Адріано Галліані також був обраний до Сенату.

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