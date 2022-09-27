Лотито стал третьим представителем футбольного клуба в Сенате после Дино Виолы и Адриано Галлиани.

Президент Лацио Клаудио Лотито был избран в Сенат Италии от правой партии Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия". Об этом информирует портал Open online.

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"Я руководил этой избирательной кампанией сердцем и душой. Я доведу требования жителей Молизе до парламента с той же страстью, с какой я выступал во время избирательной кампании", – отметил Лотито после своего избрания.

Отметим, что Лотито – не первый представитель футбольного клуба, победивший на выборах в Италии. В сезоне 1982/83 Рома выиграла свое второе в клубной истории скудетто, когда президентом клуба был сенатор Дино Виола. В 2018 году бывший директор Милана и действующий директор Монцы Адриано Галлиани также был избран в Сенат.

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