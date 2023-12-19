Зоря готова влаштувати великий розпродаж – названі зіркові претенденти на відхід з клубу
Журналіст та коментатор Ігор Циганик розповів про трансферні плани луганців.
"Зоря може продати Герреро за кордон. Думаю, що це критично для Зорі, тому що вони розуміють, що наступного сезону не потраплять в єврокубки.
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Так само вони готові продати Батагова, якщо буде хороша ціна, починаючи від мільйона євро. Взагалі Зоря відкрита до того, щоб продавати. У них це виходить і вони це вміють робити", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Герреро був орендований Зорею у Маккабі Тель-Авів у лютому 2023 року, а влітку викуплений у ізраїльтян. У поточному сезоні 23-річний нападник провів у складі "мужиків" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Зорею чинний до 30 червня 2027 року, а Transfrmarkt оцінює його у 800 тисяч євро.
Батагов перебрався у Зорю зі СК Дніпро-1 у липні 2022 року у статусі вільного агента. У нинішній першості він у 19 поєдинках відзначився 2 м'ячами і оформив 2 результативні передачі. З луганцями він пов'язаний до літа 2025 року. Transfrmarkt править за нього 1,8 млн євро.
До слова, після 17-ти турів Зоря йде у турнірній таблиці УПЛ на 14-й сходинці, набравши 12 очок, і має 3 гри в запасі.
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