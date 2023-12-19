"Зоря може продати Герреро за кордон. Думаю, що це критично для Зорі, тому що вони розуміють, що наступного сезону не потраплять в єврокубки.

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Так само вони готові продати Батагова, якщо буде хороша ціна, починаючи від мільйона євро. Взагалі Зоря відкрита до того, щоб продавати. У них це виходить і вони це вміють робити", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Герреро був орендований Зорею у Маккабі Тель-Авів у лютому 2023 року, а влітку викуплений у ізраїльтян. У поточному сезоні 23-річний нападник провів у складі "мужиків" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Зорею чинний до 30 червня 2027 року, а Transfrmarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Батагов перебрався у Зорю зі СК Дніпро-1 у липні 2022 року у статусі вільного агента. У нинішній першості він у 19 поєдинках відзначився 2 м'ячами і оформив 2 результативні передачі. З луганцями він пов'язаний до літа 2025 року. Transfrmarkt править за нього 1,8 млн євро.

До слова, після 17-ти турів Зоря йде у турнірній таблиці УПЛ на 14-й сходинці, набравши 12 очок, і має 3 гри в запасі.

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