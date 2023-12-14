Коджа був довічно дискваліфікований і більше не зможе займатися футбольною діяльністю. Як інформує Haber Turk, таке рішення виніс дисциплінарний комітет професійного футболу Туреччини за побиття Халіла Умута Мелера, головного арбітра матчу між своєю командою та Різеспором.

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Коджа був покараний п'ятирічною дискваліфікацією. Згідно з турецьким регламентом, якщо одноразова дискваліфікація перевищує термін у три роки, вона автоматично стає довічною.

Анкарагюджю був покараний штрафом у 2 млн турецьких лір і проведенням п'яти найближчих домашніх матчів без глядачів.

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