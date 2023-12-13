Скандал в Туреччині: стало відомо, коли чемпіонат відновиться після вимушеної зупинки
Турецька футбольна федерація не стала затягувати паузу, яка сталася після жахливого інциденту.
Кадри зустрічі між Анкарагюджю та Різеспором облетіли весь світ. Після фінального свистка Фарук Коджа, президент клубу з Анкари, та кілька його поплічників побили суддю. Через гучний скандал турецька футбольна федерація вирішила призупинити всі матчі в чемпіонаті.
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Як повідомляє GOAL Türkiye, президент ТФФ Мехмет Бююкекші оголосив, що ігри, які мали відбутися цими вихідними в Суперлізі, пройдуть 10 січня. З наступного тижня зустрічі відбуватимуться у своєму звичайному розкладі.
Нагадаємо, що всіх нападників на арбітра заарештувала поліція і наразі вони перебувають під вартою.
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