Турецька футбольна федерація не стала затягувати паузу, яка сталася після жахливого інциденту.

Кадри зустрічі між Анкарагюджю та Різеспором облетіли весь світ. Після фінального свистка Фарук Коджа, президент клубу з Анкари, та кілька його поплічників побили суддю. Через гучний скандал турецька футбольна федерація вирішила призупинити всі матчі в чемпіонаті.

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Як повідомляє GOAL Türkiye, президент ТФФ Мехмет Бююкекші оголосив, що ігри, які мали відбутися цими вихідними в Суперлізі, пройдуть 10 січня. З наступного тижня зустрічі відбуватимуться у своєму звичайному розкладі.

Нагадаємо, що всіх нападників на арбітра заарештувала поліція і наразі вони перебувають під вартою.

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