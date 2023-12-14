Коджа был пожизненно дисквалифицирован и больше не сможет заниматься футбольной деятельностью. Как информирует Haber Turk, такое решение вынес дисциплинарный комитет профессионального футбола Турции за избиение Халила Умута Мелера, главного арбитра матча между своей командой и Ризеспором.

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Коджа был наказан пятилетней дисквалификацией. Согласно турецкому регламенту, если одноразовая дисквалификация превышает срок в три года, она автоматически становится пожизненной.

Анкарагюджю был наказан штрафом в 2 млн турецких лир и проведением пяти ближайших домашних матчей без зрителей.

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