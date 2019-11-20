Президент Тоттенхема Леві пояснив відставку Почеттіно

Голова правління лондонського Тоттенхема Даніел Леві прокоментував звільнення Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера команди.

"Ми дуже неохоче пішли на такі зміни, це рішення не далося керівництву легко й не було ухвалене поспіхом.

Моурінью може очолити Тоттенхем

На жаль, результати команди в чемпіонаті наприкінці минулого сезону та на початку цього були вкрай розчаровують. Керівництву доводиться приймати непрості рішення, особливо таке, враховуючи велику кількість пам'ятних моментів, пов'язаних із Маурісіо та його тренерським штабом. Та ми вчинили так заради інтересів клубу.

Маурісіо зі своєю командою назавжди увійшов в історію Тоттенхема. Я захоплююся його мужністю у важкий період, коли ми не могли грати на своєму стадіоні, і тим, яке тепло та позитив він приніс команді. Я повинен подякувати йому та його штабу за їхній внесок. Тут їм завжди будуть раді.

Почеттіно покинув Тоттенхем

У нас талановита команда. Нам необхідно перезарядитися та спробувати провести хороший сезон для наших уболівальників", – цитує Леві офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, про відставку Маурісіо Почеттіно стало відомо у вівторок ввечері. Основними претендентами на вакантне місце є Жозе Моурінью, Едді Хау, Юліан Нагельсманн і Карло Анчелотті.

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