Моурінью може очолити Тоттенхем

Керівництво лондонського Тоттенхема вже найближчим часом може призначити Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Посада стала вакантною після відставки Маурісіо Почеттіно у вівторок ввечері.
"Шпори" розглядають варіант із призначенням португальця. Про це журналіст Фабріціо Романо пише в своєму твіттері.
Почеттіно покинув Тоттенхем
За його інформацією, Моурінью відкритий до перемовин із Тоттенхемом. Президент лондонців Даніел Леві в найближчі години визначиться щодо можливої співпраці з 56-річним фахівцем. Раніше претендентами на заміну Почеттіно називали Едді Хау, Юліана Нагельсманна та Карло Анчелотті, але всі вони мають чинні контракти.
Натомість Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня 2018-го після відставки з Манчестер Юнайтед. До цього він працював із Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.
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