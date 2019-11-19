Моурінью може очолити Тоттенхем

Керівництво лондонського Тоттенхема вже найближчим часом може призначити Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Посада стала вакантною після відставки Маурісіо Почеттіно у вівторок ввечері.

"Шпори" розглядають варіант із призначенням португальця. Про це журналіст Фабріціо Романо пише в своєму твіттері.

Почеттіно покинув Тоттенхем

За його інформацією, Моурінью відкритий до перемовин із Тоттенхемом. Президент лондонців Даніел Леві в найближчі години визначиться щодо можливої співпраці з 56-річним фахівцем. Раніше претендентами на заміну Почеттіно називали Едді Хау, Юліана Нагельсманна та Карло Анчелотті, але всі вони мають чинні контракти.

Натомість Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня 2018-го після відставки з Манчестер Юнайтед. До цього він працював із Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.

Tottenham are considering José Mourinho as new manager, after sacking Pochettino. And José would be open to start a discussion with Spurs. Daniel Levy will decide on next hours. ️ #THFC #Tottenham #Spurs #Pochettino — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2019

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