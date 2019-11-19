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Моурінью може очолити Тоттенхем

22:53 463 Читать на русском
Моурінью може очолити Тоттенхем
Жозе Моурінью / AFP

Керівництво лондонського Тоттенхема вже найближчим часом може призначити Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Посада стала вакантною після відставки Маурісіо Почеттіно у вівторок ввечері.

"Шпори" розглядають варіант із призначенням португальця. Про це журналіст Фабріціо Романо пише в своєму твіттері.

Почеттіно покинув Тоттенхем

За його інформацією, Моурінью відкритий до перемовин із Тоттенхемом. Президент лондонців Даніел Леві в найближчі години визначиться щодо можливої співпраці з 56-річним фахівцем. Раніше претендентами на заміну Почеттіно називали Едді Хау, Юліана Нагельсманна та Карло Анчелотті, але всі вони мають чинні контракти.

Натомість Жозе Моурінью перебуває без роботи з грудня 2018-го після відставки з Манчестер Юнайтед. До цього він працював із Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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