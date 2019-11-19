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Почеттіно покинув Тоттенхем

21:47 1783 Читать на русском
Почеттіно покинув Тоттенхем
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Лондонський Тоттенхем офіційно оголосив про відставку головного тренера Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський фахівець покинув посаду керманича "шпор", повідомляє офіційний сайт клубу.

Тоттенхем знайшов трьох кандидатів на заміну Почеттіно

Почеттіно пішов через незадовільні результати Тоттенхема в сезоні 2019/20. Лондонці провалили старт кампанії в АПЛ, перебуваючи після 12 турів лише на 14-му місці. Минулий сезон команда завершила 4-ю, а також дійшла до фіналу Ліги чемпіонів.

Маурісіо Почеттіно працював у Тоттенхемі з 2014 року. Раніше він тренував Еспаньйол і Саутгемптон.

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Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Англія Головне
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