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Президент Сьйона підтвердив, що веде переговори з Луческу

19:42 394 Читать на русском
Президент Сьйона підтвердив, що веде переговори з Луческу
Мірча Луческу / Eurosport

Президент швейцарського Сьйона Крістіан Константін підтвердив інформацію про свої перемовини з румунським фахівцем Мірчею Луческу.

"Ми розмовляємо один з одним, але зі зрозумілих причин наразі я не можу розповісти деталей. Ми щойно дізналися, що Луческу відхилив пропозицію очолити Сантос, зокрема через географічну складової", – цитує функціонера Lematin.

Сантос спростував інтерес до Луческу

До слова, Сьйон посідає сьоме місце в чемпіонаті Швейцарії, маючи 21 пункт в активі (в турнірній таблиці всього 10 команд).

Нагадаємо, останнім місцем роботи екс-наставника донецького Шахтаря була збірна Туреччини, яку він покинув у лютому 2019 року.

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Теги
Мірча Луческу Мірча Луческу Світ Сьйон Сьйон
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