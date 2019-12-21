Президент Сьйона підтвердив, що веде переговори з Луческу

Президент швейцарського Сьйона Крістіан Константін підтвердив інформацію про свої перемовини з румунським фахівцем Мірчею Луческу.

"Ми розмовляємо один з одним, але зі зрозумілих причин наразі я не можу розповісти деталей. Ми щойно дізналися, що Луческу відхилив пропозицію очолити Сантос, зокрема через географічну складової", – цитує функціонера Lematin.

Сантос спростував інтерес до Луческу

До слова, Сьйон посідає сьоме місце в чемпіонаті Швейцарії, маючи 21 пункт в активі (в турнірній таблиці всього 10 команд).

Нагадаємо, останнім місцем роботи екс-наставника донецького Шахтаря була збірна Туреччини, яку він покинув у лютому 2019 року.

"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном