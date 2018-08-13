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Президент СК Дніпро-1 Береза розповів, скільки Динамо заплатило за перехід Супряги

09:28 462 Читать на русском
Президент СК Дніпро-1 Береза розповів, скільки Динамо заплатило за перехід Супряги
Юрій Береза / СК Дніпро-1

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза розповів про деталі переходу Владислава Супряги в Динамо.

"Для мене найголовнішим було бажання футболіста. Я йому сказав: Якщо ти хочеш – будь ласка". Один із основних моментів переїзду Супряги в Київ – його дівчина.

Дівчина дня: неймовірна кохана Владислава Супряги, яка спонукала його на перехід в Динамо

Не хотілося б говорити про суму, але вона більша, ніж 6 млн. І Манчестер Сіті, і Аякс цікавились, але їхні пропозиції не влаштовували СК Дніпро-1.

Можу розкрити деталі контракту. СК Дніпро-1 отримає 50 відсотків від будь-якого перепродажу футболіста в інший клуб", – розповів Береза в коментарі програмі Профутбол.

Хто такий Владислав Супряга, і чому Динамо його підписало за шалені гроші

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Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Береза Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
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