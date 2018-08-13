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Президент СК Днепр-1 Береза рассказал, сколько Динамо заплатило за переход Супряги

09:28 415 Читати українською
Президент СК Днепр-1 Береза рассказал, сколько Динамо заплатило за переход Супряги
Юрий Береза / СК Днепр-1

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал о деталях перехода Владислава Супряги в Динамо.

"Для меня самым главным было желание футболиста. Я ему сказал: "Если ты хочешь – пожалуйста". Один из основных моментов переезда Супряги в Киев – его девушка.

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Не хотелось бы говорить о сумме, но она больше 6 млн. И Манчестер Сити, и Аякс интересовались, но их предложения не устраивали СК Днепр-1.

Могу раскрыть детали контракта. СК Днепр-1 получит 50 процентов от любой перепродажи футболиста в другой клуб", – рассказал Береза в комментарии программе Профутбол.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

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Динамо Киев Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза Трансферы Динамо Киев
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