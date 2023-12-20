– Можете подтвердить или опровергнуть информацию о трансферном бане Днепра-1?

– Могу подтвердить. У нас бан появился после наших юридических разборок с господином Йовичевичем. Это от него подача. Думаю, что мы закроем этот вопрос.

– В этом деле фигурирует только Йовичевич? Есть ли еще какие-нибудь другие игроки или тренеры с жалобами?

– Основное – это Йовичевич.

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– Вы сказали, что закроете этот вопрос. Какие прогнозы, когда это может случиться? Клуб успеет к началу трансферного окна?

– Думаю, возможно, даже до Нового года закроем. Сейчас у нас идет аудит. Считаю, что Йовичевич сделал нам самую большую подножку. Очень интересно просто. Момент в том, что, знаете ли, покинул клуб посреди дороги. Потом еще… Есть моменты. Там именно Йовичевич основная фигура.

– Но Днепр-1 уверен, что это дело, которое вы спокойно и легко закроете?

– Да. Мы закроем его, конечно. Я сразу знал, что это закончится в его пользу, потому что, как бы, да, мы должны деньги. Но ведь, знаете, нет пока приговоров за "аморальность поступков".

– Эта ситуация не влияет на трансферные планы Днепра-1?

– Нет, – заверил Береза в комментарии Tribuna.

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