Президент Роми розповів, чого очікує від роботи Фонсеки

Президент Роми Джеймс Палотта прокоментував призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера "вовків".

"Ми раді вітати Паулу Фонсеку у нашому клубі. Паулу – молодий амбітний тренер з досвідом роботи на міжнародній арені.

Фонсека офіційно очолив Рому

Впевнений, що менталітет переможця, сміливість та футбольна філософія буде надихати наших уболівальників.

Під час нашої першої розмови він відразу висловив бажання приїхати до Риму та з ентузіазмом прийняти новий виклик. Фонсека сповнений рішучості створити команду, якою фанати будуть пишатися", – цитує Палотту прес-служба Роми.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку