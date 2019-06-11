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Президент Роми розповів, чого очікує від роботи Фонсеки

12:06 309 Читать на русском
Президент Роми розповів, чого очікує від роботи Фонсеки
Джеймс Палотта / фото: ФК Рома

Президент Роми Джеймс Палотта прокоментував призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера "вовків".

"Ми раді вітати Паулу Фонсеку у нашому клубі. Паулу – молодий амбітний тренер з досвідом роботи на міжнародній арені.

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Впевнений, що менталітет переможця, сміливість та футбольна філософія буде надихати наших уболівальників.

Під час нашої першої розмови він відразу висловив бажання приїхати до Риму та з ентузіазмом прийняти новий виклик. Фонсека сповнений рішучості створити команду, якою фанати будуть пишатися", – цитує Палотту прес-служба Роми.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Джеймс Палотта Рома Рома Італія
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