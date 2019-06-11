Президент Ромы рассказал, чего ожидает от работы Фонсеки

Президент Ромы Джеймс Палотта прокомментировал назначение Паулу Фонсеки на должность главного тренера "волков".

"Мы рады приветствовать Паулу Фонсеку в нашем клубе. Паулу – молодой амбициозный тренер с опытом работы на международной арене.

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Уверен, что менталитет победителя, смелость и футбольная философия будет вдохновлять наших болельщиков.

Во время нашего первого разговора он сразу выразил желание приехать в Рим и с энтузиазмом принять новый вызов. Фонсека полон решимости создать команду, которой фанаты будут гордиться", – цитирует Палотту пресс-служба Ромы.

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