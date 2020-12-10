"Ви знаєте, що ми поважаємо інші клуби і хочемо, щоб інші клуби поважали нас.

Венгер пояснив, чому потенційний перехід Мессі в ПСЖ виглядає нереальним

Для мене Мессі – гравець Барселони. Ми поважаємо Барселону. Сьогодні ми не можемо про це говорити", – сказав президент ПСЖ у коментарі RMC Sport.

Зауважимо, останнім часом набирають обертів чутки про ймовірний перехід Ліонеля Мессі в ПСЖ. Раніше одним із претендентів на зіркового аргентинця називали і Манчестер Сіті. Контракт Лео з Барселоною чинний до 30 червня 2021 року.

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