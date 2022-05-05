Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, чи є у Першій та Другій лізі клуби, які вже припинили своє існування.

"Ми перебуваємо на постійному зв’язку з усіма клубами ПФЛ, як можемо, так їм допомагаємо. Намагаємося вирішувати питання різного роду. Доля команд, які піднімуться в УПЛ, буде визначена 25 травня? Я не думаю, що це буде 25 травня. Зараз у нас створена робоча група, яка буде напрацьовувати різні варіанти. Як змагань УПЛ, так і змагань Першої та Другої ліги.

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Будемо дивитися по ситуації, що ми маємо. Я не можу сказати точну дату, але вважаю, що це може бути вирішено наприкінця травня або початку червня. Якщо ситуація буде дозволяти це зробити.

Чи є клуби, які вже припинили існування? Офіційної інформації нам поки що не надали. Чутки є, але давайте чекати офіційної інформації. Сподіваюся, що ситуація покращиться та клуби зможуть відновити свою роботу", – поділився Каденко у коментарі Fanday.

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