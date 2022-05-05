Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, есть ли в Первой и Второй лиге клубы, прекратившие свое существование.

"Мы находимся на постоянной связи со всеми клубами ПФЛ, как можем, так им помогаем. Пытаемся решать вопросы разного рода. Судьба команд, которые поднимутся в УПЛ, будет определена 25 мая? Я не думаю, что это произойдет 25 мая. Сейчас у нас создана рабочая группа, которая будет нарабатывать разные варианты. Как соревнований УПЛ, так и соревнований Первой и Второй лиги.

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Будем смотреть по ситуации, которую мы имеем. Я не могу сказать точную дату, но считаю, что это может быть решено в конце мая или начале июня. Если ситуация будет разрешать это сделать.

Есть ли клубы, которые прекратили существование? Официальную информацию нам пока не предоставили. Слухи есть, но давайте ждать официальной информации. Надеюсь, что ситуация улучшится, и клубы смогут возобновить свою работу", – поделился Каденко в комментарии Fanday.

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