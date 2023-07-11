Ауреліо Де Лаурентіс озвучив нову божевільну ціну на Осімхена та виділив одного потенційного покупця. Президент Наполі не втрачає надій втримати форварда.

"Єдиний клуб, який може зараз забрати в нас Осміхена, – це ПСЖ. Якщо Нассер Аль-Хелаїфі захоче викласти 200 мільйонів євро, тоді ми оцінимо пропозицію. Я думаю, що Віктор залишиться", – цитує слова Де Лаурентіса Football Italia.

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Контракт Осімхена з Наполі чинний до літа 2025-го. Клуб пропонує форварду продовжити угоду, переговори тривають.

Віктор в минулому сезоні забив 26 голів в 32 матчах за Наполі. У підсумку він став найкращим бомбардиром Серії А та допоміг своєму клубу виграти перше чемпіонство за 30 років.

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