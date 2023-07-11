Президент Наполі назвав єдиний клуб, який може підписати Осімхена
Нігерійський форвард Віктор Осімхен ризикує залишитися в Італії через принципову позицію Наполі.
Ауреліо Де Лаурентіс озвучив нову божевільну ціну на Осімхена та виділив одного потенційного покупця. Президент Наполі не втрачає надій втримати форварда.
"Єдиний клуб, який може зараз забрати в нас Осміхена, – це ПСЖ. Якщо Нассер Аль-Хелаїфі захоче викласти 200 мільйонів євро, тоді ми оцінимо пропозицію. Я думаю, що Віктор залишиться", – цитує слова Де Лаурентіса Football Italia.
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Контракт Осімхена з Наполі чинний до літа 2025-го. Клуб пропонує форварду продовжити угоду, переговори тривають.
Віктор в минулому сезоні забив 26 голів в 32 матчах за Наполі. У підсумку він став найкращим бомбардиром Серії А та допоміг своєму клубу виграти перше чемпіонство за 30 років.
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