Аурелио Де Лаурентис озвучил новую безумную цену на Осимхена и выделил одного потенциального покупателя. Президент Наполи не теряет надежды удержать форварда.

"Единственный клуб, который может сейчас забрать у нас Осмехена, – это ПСЖ. Если Нассер Аль-Хелаифи захочет выложить 200 миллионов евро, тогда мы оценим предложение. Я думаю, что Виктор останется", – цитирует слова Де Лаурентиса Football Italia.

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Контракт Осимхена с Наполи действует до лета 2025-го. Клуб предлагает форварду продлить соглашение, переговоры продолжаются.

Виктор в минувшем сезоне забил 26 голов в 32 матчах за Наполи. В итоге он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своему клубу выиграть первое чемпионство за 30 лет.

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