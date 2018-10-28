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Президент Мілана розповів, коли клуб вирішить питання зі стадіоном команди

26 жовтня 06:03 351 Читать на русском
Президент Мілана розповів, коли клуб вирішить питання зі стадіоном команди
Паоло Скароні / фото: LAPRESSE

Президент Мілана Паоло Скароні розповів, що клуб працює над вирішенням проблеми зі стадіоном команди.

"Я не говорю, що це обов'язково станеться, але мені хотілося б прийняти рішення щодо стадіону до кінця цього року. Це тема, якій ми присвячуємо багато уваги.

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Володіти сучасним і ефективним стадіоном – основний інструмент для тих доходів, яких не вистачає багатьом італійським командам, в тому числі Мілану.

Ця проблема для нас залишається однією з найпріорітетніших. Ми розглядаємо всі можливі варіанти, зокрема, можемо продовжити ділити Сан Сіро з іншою міланською командою. У цього варіанту є ціла низка переваг, серед яких співфінансування реконструкції та управління ареною, але він трохи обмежує свободу. Ми розглядаємо всі варіанти", – цитує Скароні Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, Мілан проводить домашні матчі на стадіоні Сан Сіро, який належить муніципалітету. Свої матчі на цій арені також грає Інтер.

Теги
Італія Мілан Мілан Джузеппе Меацца Паоло Скароні
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