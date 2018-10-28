Президент Мілана розповів, коли клуб вирішить питання зі стадіоном команди

Президент Мілана Паоло Скароні розповів, що клуб працює над вирішенням проблеми зі стадіоном команди.

"Я не говорю, що це обов'язково станеться, але мені хотілося б прийняти рішення щодо стадіону до кінця цього року. Це тема, якій ми присвячуємо багато уваги.

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Володіти сучасним і ефективним стадіоном – основний інструмент для тих доходів, яких не вистачає багатьом італійським командам, в тому числі Мілану.

Ця проблема для нас залишається однією з найпріорітетніших. Ми розглядаємо всі можливі варіанти, зокрема, можемо продовжити ділити Сан Сіро з іншою міланською командою. У цього варіанту є ціла низка переваг, серед яких співфінансування реконструкції та управління ареною, але він трохи обмежує свободу. Ми розглядаємо всі варіанти", – цитує Скароні Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, Мілан проводить домашні матчі на стадіоні Сан Сіро, який належить муніципалітету. Свої матчі на цій арені також грає Інтер.