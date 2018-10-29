Президент Милана рассказал, когда клуб решит вопрос со стадионом команды

Президент Милана Паоло Скарони рассказал, что клуб работает над решением проблемы со стадионом команды.

"Я не говорю, что это обязательно произойдет, но мне хотелось бы принять решение по стадиону до конца этого года. Это тема, которой мы посвящаем много внимания.

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Владеть современным и эффективным стадионом – основной инструмент для тех доходов, которых не хватает многим итальянским командам, в том числе Милану.

Эта проблема для нас остается одной из самых приоритетных. Мы рассматриваем все возможные варианты, в частности, можем продолжить делить Сан Сиро с другой миланской командой. У этого варианта есть целый ряд преимуществ, среди которых софинансирование реконструкции и управления ареной, но он немного ограничивает свободу. Мы рассматриваем все варианты", – цитирует Скарони Corriere dello Sport.

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Напомним, Милан проводит домашние матчи на стадионе Сан Сиро, который принадлежит муниципалитету. Свои матчи на этой арене также играет Интер.