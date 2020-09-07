"Контракт з Мемфісом Депаєм закінчується. Рональд Куман хоче, аби він виступав у Барселоні, але існує ще й варіант з Ромою", – цитує президента Ліона видання Goal.

Депай близький до переходу в Барселону – відома сума трансферу

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про потенційний перехід Депая у Барселону – у трансфері особисто зацікавлений Рональд Куман, який працював з форвардом у збірній Нідерландів.

Зазначимо, що Мемфіс – один із лідерів французької команди: у сезоні 2019/20 нападник провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, забив 15 голів і віддав 2 результативні передачі. У Лізі чемпіонів дойшов зі своєю командою до півфіналу турніру, де поступився Баварії 0:3. Його контракт з французьким клубом закінчується влітку 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 44 млн євро.

Нідерланди перемогли Польщу в Лізі націй: "ораньє" без Кумана стали сильнішими, небезпека від Депая та типовий Кендзьора