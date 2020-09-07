"Контракт с Депаем заканчивается. Рональд Куман хочет, чтобы он выступал в Барселоне, но существует еще и вариант с Ромой", – цитирует президента Лиона издание Goal.

Депай близок к переходу в Барселону – известна сумма трансфера

Напомним, ранее появилась информация о потенциальном переходе Депая в Барселону – в трансфере лично заинтересован Рональд Куман, который работал с форвардом в сборной Нидерландов.

Отметим, что Мемфис – один из лидеров французской команды: в сезоне 2019/20 нападающий провел за Лион 22 поединка во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов дошел со своей командой до полуфинала турнира, где уступил Баварии 0:3. Его контракт с французским клубом истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 44 млн евро.

Нидерланды победили Польшу в Лиге наций: "оранье" без Кумана стали ещё сильнее, опасность от Депая и типичный Кендзёра