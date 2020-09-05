Барселона готова підписати Мемфіса Депая, повідомляє La Vanguardia з посиланням на власні джерела.

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Каталонцям такий трансфер обійдеться у 25 млн євро. У переході зацікавлений особисто Рональд Куман, який працював з Депаєм у збірній Нідерландів. Форвард має стати дублером Луїса Суареса у разі його відходу з Барселони, який, до слова, є дуже ймовірним з огляду на ситуацію в клубі.

Зазначимо, що Мемфіс Депай є одним із лідерів французької команди – у сезоні 2019/20 форвард провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 15-ма голами та 2-ма асистами.

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