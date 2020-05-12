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Президент Ліона значно зменшив собі зарплату – клуб встановив рекорд за прибутками попри пандемію

12 травня 23:34 136 Читать на русском
Президент Ліона значно зменшив собі зарплату – клуб встановив рекорд за прибутками попри пандемію
Жан-Мішель Ола / фото із відкритих джерел

Керівництво французького Ліона вдається до різних заходів, щоб оптимізувати фінансове становище клубу в умовах кризи.

Зокрема, президент "ткачів" Жан-Мішель Ола скоротив собі зарплату на 30%. Члени Виконавчого комітету клубу пішли на зменшення зарплати на 15%, повідомляється у клубному прес-релізі за 12 травня.

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Також Ліон відзвітував про фінансові надходження. Станом на 31 березня 2020 року загальний дохід від діяльності досяг нового рекорду і склав 265,7 млн євро, що на 41,9 млн більше, ніж за перші дев'ять місяців попереднього фінансового року.

Нагадаємо, чемпіонат Франції через пандемію COVID-19 був завершений достроково. Ліон фінішував сьомим і вперше за 27 років залишився без єврокубків на наступний сезон.

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коронавірус Франція Жан-Мішель Ола Ліон Ліон
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