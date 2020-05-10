Барселона хоче скористатися проблемами Ліона, щоб забрати колишню ціль Шахтаря

Молодий хавбек Ліона Бруно Гімараєс потрапив на радари Барселони.

Бразилець за півроку виступів у Європі зміг вразити каталонський гранд, повідомляє AS.

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Ліон у січні заплатив Атлетіко Паранаенсе 20 млн євро і не пошкодував про свій вибір. Гімараєс відразу став ключовим гравцем центра поля, особливо запам'ятався його виступ у переможному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Втім, через дострокове завершення Ліги 1 Ліон не гратиме в єврокубках наступного сезону і змушений продавати своїх лідерів. Барселона хоче скористатися ситуацією, щоб забрати 22-річного бразильця за помірні гроші.

Додамо, що Гімараєс міг опинитися в Іспанії ще до переходу в Ліон. Його активно торгував Атлетіко, також була інформація про інтерес Шахтаря до перспективного хавбека.

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