Президент Лиона значительно уменьшил себе зарплату – клуб установил рекорд по доходам, несмотря на пандемию

Руководство французского Лиона прибегает к разным мерам, чтобы оптимизировать финансовое положение клуба в условиях кризиса.

В частности, президент "ткачей" Жан-Мишель Ола сократил себе зарплату на 30%. Члены Исполнительного комитета клуба пошли на уменьшение зарплаты на 15%, сообщается в клубном пресс-релизе по 12 мая.

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Также Лион отчитался о финансовых поступлениях. По состоянию на 31 марта 2020 общий доход от деятельности достиг нового рекорда и составил 265,7 млн евро, что на 41,9 млн больше, чем за первые девять месяцев предыдущего финансового года.

Напомним, чемпионат Франции из-за пандемии COVID-19 был завершен досрочно. Лион финишировал седьмым и впервые за 27 лет остался без еврокубков на следующий сезон.

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