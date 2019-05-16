toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Перемовини Аллегрі з Ювентусом завершилися безрезультатно, – ЗМІ

16 травня 21:26 861 Читать на русском
Перемовини Аллегрі з Ювентусом завершилися безрезультатно, – ЗМІ
Массіміліано Аллегрі / Calciomercato

Ювентус не може домовитись з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі щодо продовження контракту.

Переговори Ювентуса з головним тренером Массіміліано Аллегрі щодо продовження співпраці не принесли конкретного результату. Сторони проведуть ще одну, третю зустріч, передає Sky Sport Italia.

Дешам і Почеттіно – головні претенденти на посаду головного тренера Ювентуса

За інформацією видання, нова зустріч щодо нового контракту має відбутись завтра. Раніше повідомлялося, що клуб готовий підвищити зарплату фахівця до 7,5 млн євро в рік. Якщо спеціаліст відмовиться від контракту, то керівники Ювентуса розглянуть кандидатуру Сімоне Індзагі з Лаціо.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі наполягає на продажу форварда Пауло Дибали.

Ювентус: 5 недоторканних, 3 зірки на продаж і зміна тренера – Аллегрі може зірвати джек-пот через ЛЧ

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
3987
Теги
Головне Італія Ювентус Ювентус Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
9
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук