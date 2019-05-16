Перемовини Аллегрі з Ювентусом завершилися безрезультатно, – ЗМІ

Ювентус не може домовитись з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі щодо продовження контракту.

Переговори Ювентуса з головним тренером Массіміліано Аллегрі щодо продовження співпраці не принесли конкретного результату. Сторони проведуть ще одну, третю зустріч, передає Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, нова зустріч щодо нового контракту має відбутись завтра. Раніше повідомлялося, що клуб готовий підвищити зарплату фахівця до 7,5 млн євро в рік. Якщо спеціаліст відмовиться від контракту, то керівники Ювентуса розглянуть кандидатуру Сімоне Індзагі з Лаціо.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі наполягає на продажу форварда Пауло Дибали.

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