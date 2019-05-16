Раньєрі може очолити Селтік, в якому гратиме Швед

Італієць Клаудіо Раньєрі може стати тренером Мар'яна Шведа в наступному сезоні.

Шотландський Селтік запропонував Раньєрі очолити команду в сезоні 2019/20, повідомляє The Sun.

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Нинішній тренер Селтіка Ніл Леннон може покинути команду, незважаючи на здобуте чемпіонство Шотландії. "Кельти" шукають іменитого фахівця з Європи, який дасть команді нове дихання.

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Раньєрі вже досягав успіху на британських островах. У 2016 році італієць несподівано виграв англійську Прем'єр-лігу зі скромним Лестер Сіті.