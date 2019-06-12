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Димінський може повернутись в Україну – адвокат президента Карпат вимагає закрити справу щодо смертельного ДТП

22:22 31 Читать на русском
Димінський може повернутись в Україну – адвокат президента Карпат вимагає закрити справу щодо смертельного ДТП
Петро Димінський / Фото ФК Карпати

Микола Лисий, адвокат Петра Димінського, прокоментував розгляд справи щодо звинувачення президента Карпат у скоєнні смертельного ДТП.

"Немає підстав для притягнення Петра Димінського до відповідальності, у матеріалах справи досі немає жодного належного доказу його вини у цій ДТП.

З'явилося відео, яке підтверджує присутність Димінського на місці смертельного ДТП

У тих матеріалах справи, які я бачив, не було продовжено термін розслідування. Тому я звернувся у прокуратуру Львівської області, щоб справу закрили. Коли це було, вже не пам'ятаю, може, місяць назад, але досі жодної відповіді я не отримав", – цитує Лисого ZAXID.NET.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року автомобіль, яким нібито керував Димінський потрапив у ДТП, в результаті якої загинула молода жінка. Провину за аварію взяв на себе охоронець президента Карпат. Через кілька днів після інциденту Петро Димінський виїхав закордон і з того часу не повертався в Україну.

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Карпати Карпати Петро Димінський
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