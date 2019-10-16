Президент Карпат скрывается от украинских правоохранителей в Греции, – НАБУ

Президент львовских Карпат Петр Дыминский находится в Греции во время рассмотрения дела по обвинению в совершении смертельного ДТП.

Петр Дыминский, которого разыскивают по подозрению в причастности к смертельному ДТП на Львовщине, находится в Греции, сообщает НАБУ.

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Напомним, 18 августа 2017 возле села Ямельня Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля Петра Дыминского. Вследствие ДТП погибла водитель другой машины. Брат погибшей утверждал, что за рулем был именно Дыминский, хотя вину на себя берет охранник бизнесмена, которому предъявили подозрение.

Через несколько дней после аварии Петр Дыминский покинул Украину на частном самолете. В декабре 2017 бизнесмена объявили в национальный розыск и суд дал разрешение на его задержание.

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